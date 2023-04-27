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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخص فى حريق نشب داخل محلات بمنيا القمح فى الشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب فى محليين أسفل عقار بشارع الحدادين بمنيا القمح فى الشرقية، قبل امتداده للأماكن المجاورة.

أسفر الحريق عن إصابة شاب تم نقله إلى مستشفى منيا القمح المركزي، لتلقي الرعاية الصحية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في محلين أسفل عقار مكون من 7 طوابق بشارع الحدادين بمدينة منيا القمح.

وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها للأماكن المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص وتم نقله إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

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