علاقة غير شرعية.. كشف غموض العثور على جثتين بمصرف زراعي فى البحيرة

نجح ضباط المباحث الجنائية في البحيرة، من كشف غموض العثور على جثتين لـ"أمين شرطة وسيدة"، مقتولان بطلق نارى داخل إحدى المصارف المائية بعزبة 60 التابعة لدائرة مركز شرطة الرحمانية.

حيث تبين أن هناك علاقة غير شرعية تربط بينهما وحصلت خلافات بينهما، قام على إثرها أمين الشرطة بقتل السيدة مستخدما سلاحه ثم قام بالانتحار بذات السلاح.

وتمكنت مباحث البحيرة من العثور على السلاح الخاص بأمين الشرطة بجورهما، وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة تبين قيام "ياسر. م.م"، بالقيام باستدراج "سمر. أ" من أجل الحصول منها على ورقة كانت تربطهما ببعض خوفا من افتضاح أمره وعقب رفضها الاستجابة له قام بإطلاق النار عليها من سلاحه، ثم قام بالانتحار بذات السلاح.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد بعثور أهالى قرية 60 التابعة لدائرة المركز على جثتين لرجل وسيدة بهما طلق ناري فى ظروف غامضة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث بالفحص تبين وجود جثة أمين شرطة "ياسر. م.م"، وسيدة تدعي " سمر أ " وبهما آثار طلقات نارية، تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي لكشف ملابسات الواقعة.

ووجه اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عمرو الشامى مدير إدارة البحث الجنائي، لسرعة كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيها، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجارى إنتقال النيابة العامة لمكان الواقعة المعينة.