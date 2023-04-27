ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس، 27 أبريل 2023، بقيمة 120 جنيها في الجرام الواحد علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
سجل سعر عيار 21 نحو 2640 جنيها للبيع و 2670 جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار 24 نحو 3017 جنيها للبيع و 3051 جنيها للشراء.
وصل سعر عيار 18 نحو 2263 جنيها للبيع و2289 جنيها للشراء.
بلغ سعر عيار 14 نحو 1760 جنيها للبيع و 1780 جنيها للشراء.
وصل سعر أوقية الذهب نحو 93.833 ألف جنيه للبيع و 94.9 ألف جنيه للشراء.
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.12 ألف جنيه للبيع و 21.36 ألف جنيه للشراء.
ووصل سعر كيلو الذهب نح 3.02 مليون جنيه للبيع و 3.051 مليون جنيه للشراء.
اقتصاد
120 جنيها زيادة.. أسعار الذهب تشتعل مساء اليوم الخميس 27 أبريل 2023
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ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس، 27 أبريل 2023، بقيمة 120 جنيها في الجرام الواحد علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.
ارتفع سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الخميس، 27 أبريل 2023، بقيمة 120 جنيها في الجرام الواحد علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.