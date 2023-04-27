الرئيس العراقي يؤكد موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ، موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية، والداعم لنيل الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العراقي، وزير الداخلية الفلسطيني اللواء زياد هب الريح والوفد المرافق له، في قصر بغداد، اليوم الخميس، بحضور وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري.

وشدد الرئيس العراقي على ضرورة مساعدة الشعب الفلسطيني في تحقيق آماله ببناء الدولة الفلسطينية، مبينا أهمية التضامن والتنسيق والعمل المشترك على المستويات كافة لإنهاء معاناته وحماية حقوقه.

فيما نقل نقل اللواء هب الريح تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس إلى رئيس الجمهورية العراقية، كما حمل تحيات الرئيس العراقي وتمنياته للشعب الفلسطيني بالاستقرار والسلام.

وشدد وزير الداخلية الفلسطيني على أهمية عودة العراق لدوره الريادي ومكانته الحقيقية في المنطقة، مستعرضا آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.