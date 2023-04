“السبكى” يشارك في المؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعاية الصحية بالهند

أوفد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نيابة عنه، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، على رأس وفد رفيع المستوى، يضم الدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة للسياحة الصحية والعلاجية، للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس لتطوير الرعاية الصحية 2023، المنعقد بدولة الهند، في الفترة من (26 - 28) إبريل الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، في بيان اليوم الخميس، إلى انعقاد النسخة السادسة من المؤتمر الدولي بالهند تحت شعار "أرض واحدة .. صحة واحدة _ ONE EARTH .. ONE HEALTH"، لافتة إلى أنه يعد حدث متفرد في منطقة جنوب شرق آسيا، ويركز على السياحة العلاجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، حيث أصبح واحدًا من أكبر المؤتمرات العالمية في هذه المجالات، والذي يحضره وزراء الصحة بالعديد من الدول الأفريقية والآسيوية، وقادة الفكر، وقادة صناعة الرعاية الصحية من جميع أنحاء العالم.

وشارك الدكتور أحمد السبكي، بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي افتتحها رئيس وزراء جمهورية الهند نارندرا مودي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور مانسوخ ماندافيا وزير الصحة الهندي، وكبار رجال الدولة الهندية، ووزراء الصحة بالعديد من الدول الأسيوية والأفريقية.

وأكد السبكي، أن هذا المؤتمر يوفر العديد من الفرص الذهبية للدول المشاركة وكبار المسئولين في الوزارات والجهات والهيئات الحكومية والمؤسسات الرائدة التعاون لتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في شتى مجالات الرعاية الصحية، وأهمها السياحة العلاجية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وبحث سبل التواصل وتفعيل العمل المشترك لإطلاق مشاريع ومبادرات جديدة تدعم سعينا المشترك لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الرعاية الصحية بالدولة.

وأضاف: في هذا الإطار، نستهدف بمشاركة مصر في هذا المؤتمر عرض التجارب المصرية الناجحة في تطوير الرعاية الصحية، وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا الصحية، وتشجيع الاستثمار الصحي في مصر، بعد ما شهدته من تطورًا كبيرًا في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز مكانتها عالميًا بهذا المجال.

تجدر الإشارة، إلى أنه تشهد النسخة السادسة من المؤتمر الدولي لتطوير الرعاية الصحية بالهند 2023، مشاركة وفود من أكثر من 70 دولة وأكثر من 200 شركة عارضة من أفريقيا والشرق الأوسط ودول الكومنولث وآسيا، بما في ذلك دول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.

يركز المؤتمر، على ملفي السياحة العلاجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، كما يناقش عدة قضايا هامة، وأبرزها "التعاون من أجل غدًا أفضل صحة من خلال التدخل الحكومي، تحويل السياحة العلاجية إلى صناعة عابرة الحدود، إعادة بناء أنظمة السياحة العلاجية بعد أزمة كورونا، مواجهة التحديات التي تواجه الأطقم الطبية في القارة الأفريقية"، إضافة إلى العديد من الجلسات النقاشية التي تضم أكثر من 45 متحدثًا عن الموضوعات المختلفة بالمؤتمر.

ويهدف المؤتمر، إلى إقامة شراكات دولية من أجل تقديم رعاية صحية عالية الجودة على مستوى العالم، وتأتي النسخة السادسة من المؤتمر الدولي لتطوير الرعاية الصحية بالهند 2023، متزامنة مع تولي الهند رئاسة مجموعة العشرين (G20)، ويأتي شعاره متماشيًا مع شعارها أثناء فترة رئاستها للمجموعة "One Earth .. One Family .. One Future"، مما يعطي الحدث أهمية استثنائية هذا العام.

