رسميًا.. بوروسيا دورتموند يجدد تعاقده مع قائد الفريق

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الخميس، تجديد تعاقده مع قائد الفريق ماركو رويس، لمدة موسم إضافي، ليستمر حتى صيف 2024.

وكان عقد ماركو رويس، ينتهي مع بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الجاري 2022-2023، ليضمن النادي بقاء قائد الفريق داخل قلعة سيجنال إيدونا بارك.

وكانت هناك تقارير تشير بانتقال رويس إلى صفوف نادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنه نفى هذه الشائعات ومدد عقده مع أسود الفيستفاليا لموسم إضافي.

ماركوس رويس يعتبر جزء أساسيًا من فريق بوروسيا دورتموند منذ انضمامه للنادي من بوروسيا مونشنجلادباخ في عام 2012، وبقى مع النادي في لحظات كثيرة صعبة للغاية، كما فضل الاستمرار معه حتى نهاية مسيرته الكروية، حيث يعد من أوفى اللاعبين حول العالم.

ماركو رويس

ونشر نادي بورسيا دورتموند، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله بأن رويس سيلعب موسمه الثاني عشر مع الفريق، بعد أن تمديد عقده لموسم آخر.

وعبر رويس عن سعادته بتمديد عقده، قائلًا:«كفريق، مثل جميع جماهيرنا، لدينا هدف واحد كبير في الاعتبار نركز عليه جميعًا.. نريد أن نكون أبطالًا لألمانيا، ونحتاج إلى كل لاعب في فريق بوروسيا للقيام بذلك، ولكن حتى بعد ذلك، لا تزال لدي رغبة كبيرة في بذل قصارى جهدي للنادي، حيث قضيت أكثر من نصف حياتي».

وأضاف: «بالنسبة لي، لا يوجد شيء أفضل من تسجيل الأهداف أمام أفضل المشجعين في العالم وفي أجمل ملعب في العالم والاحتفال بالانتصارات معًا، لهذا السبب أنا سعيد لأنني مددت عقدي لمدة عام آخر، لأنني قلت دائمًا أنني أفضل عدم اللعب في أي ناد آخر في مسيرتي على حساب دورتموند».

رويس

وسجل رويس، 8 أهداف وصنع 6 آخرين مع بوروسيا دورتموند خلال الموسم الجاري، في مختلف المسابقات.

وشارك ماركو رويس في 382 مباراة بقميص بوروسيا دورتموند وسجل 161 هدفًا، وهو ثاني أفضل هداف للنادي على مر العصور، ويأمل في أن ينجح رفقة الفريق في التتويج بلقب الدوري الألماني خلال الموسم الحالي.

ويتصدر بوروسيا دورتموند، جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، متفوقًا على بايرن ميونخ صاحب مركز الوصافة حتى الآن بـ59 نقطة.