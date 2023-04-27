أستاذ بعلوم جامعة دمياط ضمن أفضل 8 باحثين فى مصر

أعلن الموقع العالمى Research.com اسم الدكتور عادل السنباطي الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة دمياط ضمن أفضل ثمانية باحثين في مجال "علوم المواد"، كما تم اختياره ضمن أفضل تسعة باحثين في تخصص الكيمياء على مستوى جمهورية مصر.

وقد أجرى الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط اتصالًا هاتفيا بالدكتور عادل السنباطي لتقديم التهنئة له وتمنى له المزيد من النجاح والتميز، وعبر له عن سعادة الجامعة بأسرها بتواجد علماء كبار بداخلها مثله.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة الصادقة له ولكلية العلوم وعلى رأسها الدكتور محمد أبو دوبارة عميد الكلية.

وجدير بالذكر أنّ موقع http://Research.com أكبر شبكة للتواصل الاجتماعى المتخصصة فى مجال البحوث العلمية، وبها ما يقرب من مليون باحث وأكاديمى من مختلف أنحاء العالم، ليصبح الموقع أضخم شبكة تواصل تجمع باحثى العلوم، حيث يتمكن الباحثون من الدول المختلفة من الإطلاع على آخر ما توصل إليه العلم ومشاركة أبحاثهم تفاعليًا مع علماء وباحثى العالم.