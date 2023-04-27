مرتضي منصور: لن أحضر مباراة السوبر احتراما لقرار لجنة الانضباط

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه قرر الاعتذار عن عدم السفر إلى الإمارات لحضور مباراة السوبر المصري من أرض الملعب، وذلك رغم اختياره رئيسا للبعثة من مجلس إدارة النادي.

وأضاف “منصور” في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن عدم السفر احتراما لقرار لجنة الانضباط الذي صدر في وقت سابق بمنعه من حضور المباريات لمدة شهرين في أي مسابقة ينظمها اتحاد الكرة، سواء الدوري العام أو كأس مصر أو السوبر المصري.

وأوضح رئيس نادي الزمالك أنه رغم تقدمه بتظلم على القرار إلا أن المادة ٢٧ من لائحة الانضباط تنص على أن قراراتها تنفذ فورا حتى لو تم التظلم عليها ولذلك احتراما للقانون واللوائح.

ويجهز الكولومبي كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، اللاعبين المصابين لموقعة السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات.

ويعاني أكثر من لاعب بالفريق من إصابات متنوعة وعلى رأسهم، مصطفى شلبي، وأحمد فتوح، وعمرو السيسي، ومحمد عبد الشافي، وعبد الله جمعة، ويخضع اللاعبين في الفترة الحالية لبرامج تأهيلية وبدنية لتجهيزهم بشكل فني وبدني جيد للسوبر.

وفاز فريق الزمالك أمس الأربعاء بنتيجة 1-0 على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة، بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقد رفع هذا الفوز رصيد الزمالك للنقطة 43 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 30 في المركز الـ11.

ويذكر أن الزمالك يشارك في السوبر المصري المقبل، بصفته حامل لقب درع الدوري عن النسخة الماضية، بينما يشارك الأهلي كحامل لقب كأس مصر عن النسخة الأخيرة.