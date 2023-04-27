إعدام أغذية فاسدة وتحرير محاضر لمنشآت مخالفة بسفاجا.. صور

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، الحملات التي قامت بها الإدارة الصحية بسفاجا خلال أيام عيد الفطر المبارك لإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة مدى توافر السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.



وأوضح رئيس المدينة، أنه بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمدينة سفاجا وإدارة سفاجا الصحية تم شن حملات المكبرة وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري والتلاعب.

وأضاف أن الحملات برئاسة محمد جندية مفتش الأغذية وإشراف الدكتور جورج وليم نائب مدير الإدارة الصحية بسفاجا، أسفرت عن تحرير ٣ محاضر متنوعة ما بين ممارسة أنشطة بدون تراخيص وعدم وجود شهادات صحية والإعلان عن الأسعار بهدف التربح، فضلا عن ضبط وإعدام ٧٤ كيلو لحوم وأسماك ودواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في ١٥ منشأة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة خلال الأيام الماضية، مشددا بالاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين للتعامل الفوري.

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