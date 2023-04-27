دوري أبطال أفريقيا.. طبيب الأهلي يطمئن الجماهير على "معلول"

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، موقف النجم التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق من المشاركة في مباراة الرجاء المغربي.

وأكد طبيب الأهلي جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين مع بعثة الفريق في المغرب بما فيهم على معلول، استعدادا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.



وأوضح “أبو عبلة” أن هناك فحص مستمر لكل اللاعبين تجنبا لحدوث أي اجهاد، وأن هناك جلسات استشفائية للحفاظ على جاهزية الجميع.



وكشف أن عمرو السولية يتقدم بشكل كبير في برنامج العلاج الطبيعي الذي يؤديه في القاهرة بعد شكواه من آلام في العضلة الخلفية، مع قرب مشاركته في التدريبات الجماعية عقب العودة من المغرب.



وأشار إلى أن رامي ربيعة قطع مرحلة كبيرة من برنامج العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة نهائي كأس مصر، فيما يواصل الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد أداء برنامج العلاج الخاص بكل منهما بصورة منتظمة.

وكان اللاعب على معلول، ظهير أيسر فريق النادي الأهلى، اشكتى من إجهاد عضلي عقب مران الفريق أمس في الدار البيضاء.