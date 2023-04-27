برلماني: الدولة المصرية قادرة علي التعامل مع مختلف قضايا الأمن القومي بحرفية ومهنية عالية

أشاد النائب عادل ناصر عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، بالدور الكبير الذي قامت به أجهزة ومؤسسات الدولة إجلاء المصريين العالقين في السودان، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها دولة السودان الشقيقية.

وقال ناصر، خلال تصريحات صحفية، إن ما قامت به الأجهزة المصرية تؤكد قدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها في الداخل والخارج، وما تملكه من قدرة علي التعامل مع مختلف قضايا الأمن القومي المصري بحرفية ومهنية وفاعلية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ومؤسساتها تعاملت بإحترافية شديدة في هذا الملف، كما أثبتت أنها لا ولن تتخلى عن أبنائها في أي مكان، وتبذل جميع الجهود الحثيثة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

وأشار النائب عادل ناصر، أن الدولة المصرية حريصة على أمن واستقرار السودان الشقيق، باعتباره جزءًا من الأمن القومى المصرى، كما أنها أدارت هذا الملف بحكمة بالغة دون التورط فى الصراع، مؤكدا أن الدولة المصرية دائماً لديها موقف ثابت بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.