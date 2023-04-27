انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة بالهرم

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بإنتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية داخل عقار بالهرم، ورفع الآثار المادية للحريق للوقوف على أسبابه، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بآخر شارع الأورمان بمنطقة اللبيني هرم بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.