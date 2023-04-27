التموين: ارتفاع معدل توريد القمح المحلي إلي 210 آلاف طن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي من المزارعين إلى 210 آلاف طن قمح من المزارعين عبر 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية وذلك منذ بدء موسم الحصاد والتوريد في منتصف ابريل الجاري وحتى الآن.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية شركات المطاحن والصوامع بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لضمان زيادة معدلات التوريد، مشيراً إلى ان الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن.

وأوضح وزير التموين أن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة إضافة إلي ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎

من جهته قال الدكتور وصفي عبدالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بني سويف خلال جولة تفقدية على صومعة سدس التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين أحدي شركات وزارة التموين إن إجمالي السعات التخزينية في المحافظة تصل إلي 250 الف طن موزعة على 19 موقع تجميع على مستوي مدن المحافظة.

وأضاف عبدالله أنه تم استلام حتي اليوم الخميس استلام 4000 ألف طن قمح من المزارعين وذلك منذ بدء موسم التوريد، مشيرا إلي أن الايام القادمة ستشهد زيادة في عمليات توريد المحصول والتي تصل إلي 10 آلاف طن قمح يوميا .

وتابع عبدالله أن هناك ارتياح بين المزارعين خاصة بعد رفع أسعار التوريد إلي 1500 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 23.5، أما درجه نقاوة 23 بقيمة 1475 جنيه، ودرجة نقاوة 22.5 سعرة 1450 جنيه للأردب الواحد.

وأوضح عبدالله أنه يتم تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية لمحافظة بني سويف، طبقاً لتوجيهات وزير التموين بشأن حظر نقل القمح المحلي خلال الموسم الجاري من محافظة إلي أخري إلا بموافقة مسبقة من مديرية التموين التابع لها .