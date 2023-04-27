بسبب علاقة عاطفية.. الأمن يكشف ملابسات تغيب فتاة من منزلها بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من كشف ملابسات تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا تغيب فتاة بالمحلة الكبرى بالغربية.



وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 19 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية من ربة منزل، مُقيمة بدائرة القسم، بخروج نجلتها من المنزل ولم تعُد وعللت ذلك لُمرورها بحالة نفسية إثر خلفات أسرية لرغبتها فى إنهاء خطبتها من أحد الأشخاص وإعتراض أهليتها على ذلك.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود عن تحديد مكان تواجد الفتاة المشار إليها بصحبة أحد الأشخاص، تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتباطهما بعلاقة عاطفية، وأضافت الفتاة المذكورة أنها قامت بترك المنزل بمحض إرادتها لرغبتها فى الإرتباط به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.