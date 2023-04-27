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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السفير السعودي: المملكة تجلي 2544 شخصًا من السودان ينتمون لـ 74 دولة

أسامة بن أحمد نقلى
أسامة بن أحمد نقلى
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 أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلى عن أن إجمالي من أجلتهم المملكة العربية السعودية من السودان؛ منذ بدء عمليات الإجلاء حتى اليوم بلغ 2544 شخصًا (119 مواطنًا سعوديًا، و2425 شخصا ينتمون لـ 74 جنسية)   مشيرا إلى حرص المملكة على توفير كافة الاحتياجات للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم بكل أمان.
وأكد السفير نقلى في بيان للسفارة السعودية بالقاهرة، استمرار جهود المملكة ومساعيها في تنظيم وتنسيق عمليات الإجلاء، وبجهود منتظمة بين جميع الجهات الحكومية السعودية على مدار الساعة، لضمان سلامة خروج المدنيين من جميع الجنسيات، وفقًا لطلب الدول الشقيقة والصديقة في مد يد العون لهم في هذا الشأن.

وأشار السفير نقلي إلى أن بلاده مستمرة في بذل كل جهد ممكن في سبيل حقن الدماء ووقف القتال، والعودة لمسار الحل السياسي في السودان الشقيق، بالشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، بما في ذلك العمل على تثبيت الهدنة، وفتح ممرات إنسانية آمنة وحماية المدنيين، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان في حينه عن أي نتائج يتم التوصل إليها.

السعودية السودان