حبس شخصين للتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس شخصان 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار مهجور كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار أمكن ضبط (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 15 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.