البنتاجون يؤكد الجاهزية للتعامل مع أي قرار سياسي لإجلاء المواطنين من السودان

الخميس 27/أبريل/2023 - 03:20 م

أكد مسؤول في هيئة الأركان الأمريكية (البنتاجون) جاهزية القوات الأمريكية للتعامل مع أي قرار سياسي لإجلاء مواطنيها من السودان في أي وقت.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح خاص لقناة (الحرة) إن "الحديث عن رغبة واسعة لدى الأمريكيين في السودان بالمغادرة أمر مبالغ فيه"،وأعرب عن قلق البنتاجون البالغ من إمكانية استغلال جماعات إرهابية للوضع الراهن في السودان، رغم عدم وجود أي معلومات استخباراتية تؤكد ذلك، حسب قوله.

وحذر المسؤول الأمريكي من إطالة أمد النزاع العسكري في السودان، مشددا على أن الحل الدائم لن يكون إلا سياسيا.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن أرسلت موظفين قنصليين إضافيين إلى المنطقة لدعم المواطنين الأمريكيين الراغبين في المغادرة من السودان، رافضا إعطاء تفاصيل أكثر لأسباب أمنية.