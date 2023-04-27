الهند تعلن إجلاء 1100 من رعاياها من السودان على 6 دفعات

الخميس 27/أبريل/2023 - 03:23 م

قال وزير الدولة الهندي للشئون الخارجية "في موراليذاران"، اليوم /الخميس/، إنه تم إجلاء 1100 مواطن هندي من السودان على ست دفعات، في إطار عملية الإجلاء التي تنظمها الحكومة الهندية لرعاياها هناك.

وأضاف الوزير الهندي – في تدوينة على موقع التدوين المصغر "تويتر" - أنه متواجد فى ميناء جدة بالمملكة السعودية منذ ثلاثة أيام مع مسؤولين آخرين من البحرية الهندية؛ تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، باستقبال كافة الرعايا الهنود الذين يتم إجلاؤهم من السودان إلى ميناء جدة، تمهيدا لإعادتهم إلى الهند.

وأشار الوزير الهندي إلى أنه استقبل اليوم الخميس الدفعة السادسة من الهنود الذين تم نقلهم من السودان، وأن قوام هذه الدفعة يبلغ 297 هنديا، وقد وصلوا على ظهر السفينة "أي إن إس تيج" إلى ميناء جدة، موضحا أن عملية الإجلاء لا زالت مستمرة، وأن عملية إعادة الرعايا إلى الهند ستبدأ قريبا.

وقال الوزير الهندي: "طمأنت العائدين بأن الحكومة الهندية ستقدم لهم كل المساعدات الممكنة لأن مهمة الحكومة هي الحفاظ على سلامة الهنود إذا واجهوا اضطرابات في أي مكان في العالم".