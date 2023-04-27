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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مرورية على مواقف السيارات لمتابعة التزام السائقين بخطوط السير وأماكن الانتظار

لجة للتفتيش علي مواقف
لجة للتفتيش علي مواقف سفاجا
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تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس، عمل لجنة إدارة المواقف برئاسة برئاسة الأستاذ شاذلي علام أبو الحمد مدير إدارة المواقف، لمتابعة وفحص خطوط سير السيارات والتأكد من انتظامها في السير من الصباح الباكر.

وأكد رئيس مدينة سفاجا، أن عمل اللجنة سوف يستمر على مدار الأيام المقبلة وذلك للتأكد من الالتزام بخطوط سير سيارات السرفيس وسيارات الأجرة وللوقوف على مدى التزام سيارات النقل الثقيل الموجهة من وإلى الميناء بالطريق الخاص بها، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور.

ووجه رئيس المدينة بضرورة عمل حملات تستهدف منع الانتظار أمام المدارس ومحيطها، من خلال تمركز أفراد من إدارة المرور في الأماكن الحيوية على مدار اليوم بالكامل، مع التشديد على الالتزام بكافة خطوط السير، ومنع الانتظار الخاطئ ومنع المواقف العشوائية وتعطيل حركة المرورية.

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إدارة المواقف اللواء ياسر شعبان حملات مرورية مدينة سفاجا