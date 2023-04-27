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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مستشار النمسا: مصر دولة مهمة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال مستشار النمسا كارل نيهامر، إن زيارة الرئيس السيسى المرتقبة للنمسا ستكون مهمة للغاية وفرصة جيدة للتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر الذى نتطلع إلى التوسع فيه ومصر دولة مهمة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، وسنتوسع فى التعاون فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ومستشار النمسا "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مستشار النمسا "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية، كما عقدت جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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