رسائل مستشار النمسا من الاتحادية.. أبرزها مصر حجر راسخ للاستقرار والأمن

قال كارل نيهامر مستشار النمسا، إن محادثاته اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت مكثفة وثرية، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والنمسا وثيقة وهناك تعاون فى جميع المجالات.

وأضاف مستشار النمسا، أن زيارته إلى مصر تستهدف التركيز على الجانب الاقتصادى وتوقيع المزيد من مذكرات التفاهم مع الشركات النمساوية خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية للنقل والرى والزراعة.

وأشار إلى أن مصر تعد حجرا راسخا للاستقرار والأمن فى شمال إفريقيا ولديها حاليا مشكلات متعددة بسبب تطورات الأوضاع فى الجوار ومن بينها السودان.

وتابع أن زيارة الرئيس السيسى المرتقبة للنمسا ستكون مهمة للغاية وفرصة جيدة للتعاون فى مجال الهيدروجين الأخضر الذى نتطلع إلى التوسع فيه ومصر دولة مهمة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر وسنتوسع فى التعاون فى هذا المجال.

وشدد على أن مصر مقصدا أساسيا للسائحين من النمسا حيث يأتى الكثير منهم فى الإجازات والمناسبات ووجود تطور فى مجال النقل الجوى بين البلدين.

وقال أن مصر لديها باع كبير فى مكافحة الإرهاب والتطرف والنمسا تحتاج إلى الخبرات المصرية فى هذا المجال.

واشار إلى احترام النمسا لما تقدمه مصر لاستضافة أكثر من 8 ملايين لاجئ على أرضها، مشيرا إلى أن ذلك يمثل عبئا على الأجهزة الأمنية المصرية.

وأضاف إن موضوع الهجرة غير الشرعية مهم للغاية لنا ولأوروبا ويجب أن ننسق بشأن هذا الأمر وتكون هناك هجرة منظمة وآليات شرعية للهجرة.

وأعرب عن تطلع بلاده للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لسوق العمل فى مصر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ومستشار النمسا "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مستشار النمسا "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية، كما عقدت جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.