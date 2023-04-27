السيسي: مصر تواصل الدعوة واتصالاتها لتغليب لغة الحوار وإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العلاقات المصرية النمساوية علاقات قوية ومستقرة وتعود لأكثر من 150 عاما.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أن العلاقات بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل والسعى المخلص لمد جسور الصداقة بين البلدين.

وقال، إنه بحث مع مستشار النمسا عددا من الملفات وعلى رأسها استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أمن الطاقة والغذاء.

وأوضح الرئيس، أنه أكد أن مصر ستواصل الدعوة واتصالاتها لتغليب لغة الحوار وإنهاء الصراع، كما تم بحث تطورات الملف الليبى والقضية الفلسطينية وسد النهضة وتطورات الأوضاع فى السودان والهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ومستشار النمسا "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مستشار النمسا "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية، كما عقدت جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.