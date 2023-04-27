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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بالفيديو.. ربوا أولادكم| طفلان ينهيان حياة صديقهما لسرقته وشراء شيبسي وإندومي

طفلين ينهون حياة
طفلين ينهون حياة صديقهم لسرقته وشراء الشيسبي والاندومي
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كارثة استيقظ عليها أهالى محافظة البحيرة، عندما تختفي براءة الطفل ويقدم على أبشع جريمة، حيث قام طفلين بالصف الثالث الابتدائي بإنهاء حياة صديقهم أثناء اللعب معهم، من أجل سرقة مبلغ 100 جنيها كانت بحوزته حتي يشتروا شيبسي وإندومي.

وقررت محكمة الطفل بايتاى البارود بإيداعهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، بعدما عثر مركز شرطة كوم حمادة خلال ثالث ايام العيد على جثة الطفل مصطفي عزت سالم البالغ من العمر 11 عاما داخل منزل مهجور، وذلك عقب الإبلاغ عن تغيبه عن منزله لمدة 24 ساعة، وتمكن إدارة البحث الجنائى من كشف غموض الواقعة .

 

إدارة البحث الجنائي جريمة دور الرعاية الاجتماعية منزل مهجور ايتاي البارود