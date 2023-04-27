استمرار أعمال توريد القمح لشون وصوامع الشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٦٧٧٤ طن و٤٦٢ كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٨٦٩٩ طن و ٧٤٦ كيلو قمح، مشيرة إلي جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها ٥٩ صومعة وهنجر وشونة.

أشارت وكيل وزارة التموين، إلي الأسعار المحددة لشراء القمح المحلي لموسم ٢٠٢٣، والذي يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية من الموردين جاءت ١٥٠٠ جنيه للإردب زنة ١٥٠ كم درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط، و١٤٧٥ جنيه للإردب زنه ١٥٠ كجم درجه نقاوة ٢٣ قيراط، و١٤٥٠ جنيه للإردب زنه ١٥٠ كجم درجة نقاوة ٢٢.٥ قيراط.

وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وبدرجة نقاوة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط.

وأوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ١٠٨٧٧٨ فدان حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٨٠٠٦١ فدان، لافتاً إلي ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.