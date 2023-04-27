أول تحرك برلماني بشأن انتشار تأجير الدراجات البخارية والقيادة بدون رخصة

تقدم النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب احاطة بشأن انتشار تأجير الدراجات البخارية والقيادة بدون رخصة مما يعرض حياة المواطنين للخطر.



وأوضح مهني أنه وردت العديد من الشكاوى بشأن انتشار تأجير الدراجات البخارية من محلات إما غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط أو التأجير دون التحقق من وجود رخصة قيادة خصوصا بين الشباب اللذين يتهافتون على التأجير والسير بالدراجات البخارية بسرعات رهيبة معرضين حياة المواطنين للخطر.



وأكمل عضو مجلس النواب أن الدراجات البخارية صداع أصيبت به الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وذلك بعد ان انتشرت في الآونة الأخيرة بميادين وشوارع المدينة وقيام الشباب بالقيادة بسرعات جنونية مهددين أرواح المواطنين بالخطر الشديد.



كما أن معظ هذه الدراجات البخارية تكون بلا لوحات مرورية نتاج تأجيرها من محلات غير مرخصة وتقوم بتأجيرها للأطفال والشباب دون السن القانونية وبدون تراخيص قيادة.



وأضاف: تسبب الأمر في أن البعض من قائدي هذه الدرجات يقومون بسرقة الشنط والسلاسل الذهبية من اعناق السيدات العجائز والفتيات بل ومنهم من يتخذ تلك الموتسيكلات فى توزيع المخدرات .



وتابع النائب احمد مهني أن هناك بعض من الخارجين على القانون من أصحاب محلات تأجير الدراجات البخارية لا يكترثون للعقوبات ويقومون بالتأجير لهؤلاء الشباب مما يعرضهم لخطر شديد.

وطالب النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بتشديد الرقابة على أصحاب محلات تأجير الدراجات البخارية من خلال حملات تفتيش ومراقبة دورية على هذه المحلات وسرعة ضبط الدراجات البخارية التي بلا لوحات مرورية او التي يقودها شباب دون تراخيص قيادة وتشديد القبضة الأمنية وتطبيق صحيح القانون عليهم