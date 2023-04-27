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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني يطالب بمتابعة مبادرات دعم القطاعات الإنتاجية في الموازنة الجديدة

النائب عمرو هندى
النائب عمرو هندى
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قال النائب عمرو هندي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك حزمة من القرارات التي تُعول عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاعى الصناعة والزراعة لدعم الاقتصاد القومى وذلك ضمن مجموعة مبادرات في الموازنة العامة الجديدة تهدف لدعم القطاع الانتاجى خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم أجمع وانعكست على اقتصاديات الدول.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة تسعى لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية وذلك من خلال وضع حد أقصى بـ 75 مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و112  مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف، لأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية، إضافة إلى تحمل الخزانة العامة للدولة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات، كما تتحمل 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات مؤكدا انها تهدف لدعم القطاع الانتاجى بصورة مباشرة، وشدد على ضرورة أن تكون هناك متابعة دورية للجهود المبذولة في هذا الملف على وجه التحديد، وما يجري من خطوات لدعم المصنعين والمنتجين والمصدرين خلال الفترة المقبلة وعقد لقاءات دورية لبحث المشاكل عن وجدت وسرعة حلها للتيسير على المصنعين والمصدرين والمنتجين في كافة القطاعات خلال الفترة المقبلة، ومن ثم جلب مزيد من الاستثمارات سواء المباشرة او غير المباشرة لما سيعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة.

النائب عمرو هندي لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب الموازنة العامة الجديدة