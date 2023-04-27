السيسي: بحثنا مع مستشار النمسا أزمات السودان وسد النهضة وروسيا وأوكرانيا



أشار الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أن العلاقات بين مصر والنمسا قائمة على الاحترام المتبادل والسعي المخلص لمد جسور الصداقة بين البلدين.



وقال الرئيس السيسى، إنه بحث مع مستشار النمسا عددًا من الملفات وعلي رأسها استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أمن الطاقة والغذاء.



وأكد الرئيس السيسى، أن مصر ستواصل الدعوة واتصالاتها لتغليب لغة الحوار وإنهاء الصراع، كما تم بحث تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية وسد النهضة وتطورات الأوضاع في السودان والهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ومستشار النمسا "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مستشار النمسا "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية.

كما عقدت جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.