بعد انتهاء أزمة النصب عليه.. هاني شاكر يشكر هيئة البحرين للسياحة

وجه الفنان هاني شاكر رسالة شكر لوزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي، والسفير المصري بدولة البحرين، وهيئة البحرين للسياحة، للوقوف بجانبه واسترداد حقه بعدما هرب متعهد حفله بدولة البحرين دون دفع أجر الفنان وفرقته، مؤكدا، أن المتعهد المشكو في حقه ليس مواطنا بحرينيا.

وقال أمير الغناء العربي في تصريحات لـ"البوابة نيوز": قبل مغادرتي ارض مملكة البحرين الحبيبة لا يسعني الا ان اشكر كل الشعب البحريني علي حسن الاستقبال والحب الظاهر في العيون منذ وصولنا وحتي المغادرة كما احب ان اشكر معالي وزيره السياحة السيدة فاطمه الصيرفي علي اهتمامها واعطاء التوجيهات اللازمة للجهات المسؤولة واخص بالشكر هيئه البحرين للسياحة والمعارض علي تحركها السريع واتخاذ كل الإجراءات والضمانات التي تضمن حقي من المتعهد المشكو في حقه الذي لم يلتزم بشروط التعاقد والذي احب ان اوضح انه ليس مواطن بحريني ولا يمثل الا نفسه ولا يفوتني ان اشكر معالي السفير المصري في البحرين ياسر شعبان علي اهتمامه ومساندته لي في هذه الظروف كما شرفت بزيارته لي هو واعضاء من هيئه البحرين للسياحة والمعارض في الفندق قبل مغادرتي الي المطار معبرين عن حبهم وتقديرهم لي وللفن المصري وتمنياتهم بلقاء فني قريب في البحرين

وكان في وداعة السفير المصري ياسر شعبان واعضاء من هيئه البحرين للسياحة والمعارض في وداع الفنان هاني شاكر في فندق الخليج

ويذكر انه قد أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، انتهاء التحقيق في واقعة النصب على الفنان هاني شاكر، من متعهد حفله الأخير بأحد فنادق مدينة المنامة.

وأوضحت أن القوانين المعمول بها في مملكة البحرين تكفل حقوق جميع الأطراف بالضمانات التي توفرها، مؤكدة أن ما حدث سوء تفاهم بين متعهد الحفلة وإدارة أعمال الفنان، وتم تسوية الخلاف حول بقية المستحقات.