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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: تكثيف الجهود لافتتاح المرحلة الأولى لمجمع مدارس بحى الصداقة الجديد يوليو المقبل

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان مع المستثمر حازم طاهر رزق
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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالنماذج الناجحة من المستثمرين الأسوانيين، والتى تحرص على المشاركة المجتمعية الرائدة ، والعطاء الغير محدود من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة فى المجال الخدمى التعليمى.

وجاء ذلك أثناء لقاءه مع المستثمر حازم طاهر رزق ، ومجموعة العمل ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بجانب رئيس مركز ومدينة أسوان، ومديرى التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، وخلال اللقاء تم استعراض خطة العمل الخاصة بإنشاء مجمع مدارس محمد وعبد الوهاب طاهر رزق للغات الرسمية بحى الصداقة الجديد حيث أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بأهمية الإلتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ والتشطيب من خلال تسليم المرحلة الأولى من المشروع في أول يوليو القادم ، والتي ستضم 14 فصل يتضمن جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال، ثم الإبتدائى والإعدادى والثانوى العام، لتكون جاهزة للإفتتاح مع بداية العام الدراسى القادم 2023/2024، مؤكداً أن ذلك سيتوازى مع البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية ليصل عدد الفصول إلى 28 فصل دراسى تتضمن جميع المراحل التعليمية، وتستوعب حوالى 1120 طالب وطالبة، ليساهم ذلك فى توفير الخدمة التعليمية لأبناء حى الصداقة الجديدة، وتلبية إحتياجات المواطنين بزيادة الكثافة الطلابية ، وخاصة أن الحى يضم حالياً 3 مدارس بها جميع المراحل التعليمية.

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المستثمرين الأسوانيين حى الصداقة الجديدة أخبار محافظة أسوان