توقيع عقد لشراء كنيسة معمدانية في مدينة "Swansea " غرب ويلز.. صور

وقع الأنبا انتوني أسقف إيبارشية أيرلندا وإسكتلندا وشمال شرق إنجلترا للأقباط الأرثوذكس، العقد النهائي لشراء كنيسة معمدانية في مدينة Swansea في غرب ويلز لتصبح كنيسة قبطية ارثوذكسية باسم كنيسة الملاك ميخائيل ومارمينا .
وقال الأنبا انتوني في تعليق له علي صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس الفيس بوك ، إن الخدمة كانت من خلال كنائس مؤجرة لمدة ٦ سنوات، والآن نشكر ربنا انضمت هذه الكنيسة وأصبحت ملك الايبارشية.
وشارك بحضور كتابة العقد القمص انطونيوس النقلوني كاهن الكنيسة وابونا انجلوس الانطوني وكيل الايبارشية، القمص انطونيوس نجيب، الراهب القس ابادير المقاري ،القمص يعقوب وديع ، والراهب داود افا مينا ، والقس يوحنا فيلبس ، وكان حاضر ايضا قسيس الكنيسة المعمدانية و المحامية المسئولة عن البيع و نقل الملكية وجزء كبير من شعب الكنيسة وتم استلام المفاتيح وهذة بركة كبيرة للملكة المتحدة والكرازة المرقسية بالمهجر.
وهذه هي الكنيسة الثانية التي تم شرائها هذا الشهر حيث الكنيسة الاولي في مدينة برومللي يوم 8 أبريل واليوم الكنيسة الثانية في Swansea.