السيسي: اتفقنا على أهمية الارتقاء بحجم التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين مصر والنمسا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم عقد جلسة مباحثات مثمرة وبناءة مع مستشار النمسا قائلا: تناولنا فيها مختلف قضايا التعاون الثنائى بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوافرة لكليهما، وقد اتفقنا على أهمية الارتقاء بحجم التعاون بين مصر والنمسا، وتطوير الشراكة على الصعيد الاقتصادى والاستثمارى، فضلاً عن زيادة التبادل التجارى بين البلدين

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ومستشار النمسا "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مستشار النمسا "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية.

كما عقدت جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.