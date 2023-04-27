فنون "التراث السيناوي والقناة" على المسرح الروماني بشرم الشيخ

شهد المسرح الروماني بمدينة شرم الشيخ، أمس الأربعاء، فعاليات الحفل الفني، الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالا بعيد تحرير سيناء، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، وتضمنت الفقرات الفنية للحفل باقة من الأغاني الوطنية والتراثية لفرقة بورسعيد للموسيقى العربية بقيادة الفنان رجب الشاذلي، قدمت خلالها "دولا مين، يا حبيبتى يا مصر، مكتوب لي أغنيلك أداء محمود رحيم، حي السيدة أداء مسعد عتمان، واختتمت فقراتها بأغنية عاش.

وقدمت باقة من الفقرات الفنية المستوحاة من التراث لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية غناء الفنان ماهر كمال تدريب الفنان عمرو عجمي، قدمت خلالها استعراضات "الصيادين، جاني الجميل، بتغني لمين، نوح الحمام"، واختتمت فقراتها باستعراض التنورة التي تفاعل معها الحضور.

بينما قدمت فرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عبد الحي، عددا من الاستعراضات منها "الصعيدي، الحجالة"، واختتمت فعاليات الحفل بباقة من أغاني التراث السيناوي لفرقة تلقائيين أطفال طور سيناء بقيادة الفنان على عبد الفتاح عازف الإيقاع، قدمت خلالها أغاني "يا أسمرانية، يا مرحبا" بالإضافة إلى فاصل من الرقصات السيناوية للموهوب الصغير فهد، أشرف على فقرات الحفل المخرج جمال مهران.

جاءت الفعاليات بحضور أحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، والمخرج شاكر عبد اللطيف، والفنان أحمد شاكر، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والثقافية وأهالي وضيوف مدينة السلام، ونظمت بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، في سياق عدة احتفالات ثقافية وفنية تشهدها الفروع الثقافية التابعة لقصور الثقافة بالمحافظات احتفالا بهذه المناسبة الوطنية الخالدة.

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