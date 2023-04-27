الهيئة العربية للتصنيع تفتح مجالات جديدة للاستثمار مع كبرى المؤسسات السعودية

أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشراكات والتعاون مع الدول العربية الشقيقة، وفتح مجالات جديدة للإستثمار وتوطين التكنولوجيا من خلال انتاج منتجات عربية مشتركة، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.

وجاء هذا، خلال توقيع اتفاقية المشروع المشترك بين مصنع صقر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع ،مصنع عوازل النموذجیة العالمى للصناعة بالمملكة العربیة السعودیة Nm – Nanoman)).

وفي هذا السياق، أعرب "عبد اللطيف" عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع مصنع عوازل السعودي، الذي يعد من كبري المؤسسات الصناعية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ولديها أنشطة متنوعة في مجالات الصناعة المختلفة واستثمارات دولية في العديد من دول العالم ، مشيرا أن الهيئة العربية للتصنيع لديها خطة طموحة تنفذها- حاليا - بنجاح للدخول في شراكات حقيقية مع كبري الشركات العالمية بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن مجالات التعاون مع مصنع عوازل النموذجیة العالمى للصناعة ،تتضمن التكامل الصناعي والشراكة لتوطين تكنولوجيا النانو من خلال إنتاج وتسویق وبیع وتوزیع منتجات " نانومان" المتنوعة بمكونات محلية ، والعمل علي تعزيز التسويق المشترك لهذه المنتجات داخل مصر والدول العربية والأفريقية الشقيقة والصديقة، مؤكدا أن هذا المشروع يحد من فاتورة الإستيراد ويزيد من القيمة المضافة للصناعة الوطنية وزيادة نسب التصنيع المحلي , كما يوفر فرص عمل متعددة للشباب وتدريبهم وفقا لأحدث نظم التدريب الحديثة .

وأشار إلى أن المشروع يستهدف انتاج منتجات العزل والتعقيم بتقنية النانو، التي تعزل السوائل والملوثات والميكروبات والفطريات عن أسطح الزجاج والمعادن والأحجار والأخشاب والأقمشة والمنسوجات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وتقلل إحتياجها للتنظيف أو التعقيم وتزيد من قيمتها.

وأضاف أن العملاء المستهدفين من هذا المشروع في مرحلته الأولى جهات متنوعة عديدة ومنها: “أسواق البناء والصناعة والمراكز الطبية والمنازل والسيارات والمستشفیات والعیادات والمختبرات والصحة العامة والفنادق والمنشأت السیاحیة والمطاعم والكافیھات والآثار والمواقع التراسیة والمنازل، الكمباوندات والنوادى الریاضیة وحمامات السباحة وألواح الطاقة الشمسیة والواجھات الخارجیة للمبانى والمنشأت والمرافق العامة و المصانع والسیارات ووسائل النقل الجماعى”.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد سلیمان محمد عاید المعیقلى، مدير عام مصنع عوازل النموذجیة العالمى للصناعة السعودي، عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ذات الدور التاريخي الرائد الذي نفخر به في الصناعة العربية في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها، مشيدا باستراتيجية العربية للتصنيع القائمة على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي ،ومعربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة مع العربية للتصنيع في العديد من مجالات الصناعة المختلفة، وتوطين تكنولوجيا النانو لخدمة كافة قطاعات الصناعة بمنتجات صناعية متطورة وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية.

وأضاف، إننا نستهدف بهذا الاتفاق عقد شراكات مشتركة جديدة طويلة الأجل في العديد من مجالات الصناعة المختلفة وتنفيذ مشروعات هامة عديدة في مصر والدول العربية والأفريقية من خلال الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية الشقيقة، مؤكدا علي التزام الهيئة بكافة معايير الجودة العالمية ولديها خبرات متميزة في تنفيذ مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية.