وزير التنمية المحلية يشهد فعاليات احتفالات العيد القومي بشمال سيناء

شدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء، وأن تكون فى مقدمة أولويات عمل الوزارات المعنية بالحكومة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الأهمية الخاصة التي توليها الوزارة لمواصلة جهود تنمية سيناء في إطار الاستراتيجية العامة للدولة والمساهمة في تحسين البنية الأساسية وتطويرها وربطها بالمحافظات المجاورة وتوفير فرص عمل جديدة وجذب المستثمرين إلى أرض سيناء .

جاء ذلك في تصريحات لوزير التنمية المحلية علي هامش الزيارة التي يقوم بها اليوم الخميس بمحافظة شمال سيناء وبمشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، للمشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء الحادية والأربعين بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، و اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد، و اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورموز ومشايخ سيناء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة و اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والعميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ولفيف من نجوم الرياضة والفن والمجتمع ومجلس القبائل والعائلات المصرية وشيوخ وعواقل قبائل سيناء.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات على أرض سيناء في العديد من القطاعات الحيوية والخدمية في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث تشرف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى و جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتنمية محافظة شمال سيناء يتضمن الموقف التنفيذي لاستراتيجية تعزيز الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار بالمحافظة، وأن تنفيذ الاستراتيجية يتم وفق رؤية تشمل تحسين جودة الحياة للأهالي، عبر تحديث البنية التحتية، وكذا تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل: الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية، إلى جانب النهوض بخدمات الأنشطة الاقتصادية، من المجمعات الخدمية الحكومية، والمجمعات الزراعية، ودعم الأعمال والمشروعات الصغيرة وغيرها من الأنشطة والمشروعات في مختلف القطاعات .

IMG-20230427-WA0014

IMG-20230427-WA0012

IMG-20230427-WA0009

IMG-20230427-WA0016

IMG-20230427-WA0013

IMG-20230427-WA0007

IMG-20230427-WA0011

IMG-20230427-WA0005

IMG-20230427-WA0008

IMG-20230427-WA0000