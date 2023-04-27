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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

3 سيارات إطفاء تخمد حريق شقة سكنية باللبيني هرم

أرشيفيه
أرشيفيه
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نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بآخر شارع الأورمان بمنطقة اللبيني هرم دون وقوع إصابات.

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بآخر شارع الأورمان بمنطقة اللبيني هرم بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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