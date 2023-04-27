انتهاك جديد للهدنة.. تجدد القصف في السودان بين الجيش والدعم السريع

تجدد القصف المتبادل والاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث دخلت الأحداث السودانية يومها الثالث عشر بدون التزام بأي هدنة مقررة بين الأطراف السودانية.

من جانبه شن الجيش السوداني هجومًا جويًا على مواقع تابعة للدعم السريع في الخرطوم وعدة ولايات سودانية.

كما سمع دوي إطلاق نار ومضادات أرضية في عدة مدن سودانية أبرزها الخرطوم، في ظل تصاعد حدة المعارك بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني.

كما استهدفت قوات الجيش السوداني تموضعات للدعم السريع في منطقة صالحة بأم درمان، حيث دفعت قوات الجيش بتعزيزات عسكرية في الخرطوم بحري.

ونجح الجيش السوداني في تطويق حي المطار، بالإضافة إلى تمشيط محيط الحي وبعض أحياء العاصمة السودانية، لمنع استمرار الاشتباكات ووقوع إصابات بين المدنيين.