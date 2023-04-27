إخماد حريق نشب داخل جراج في حدائق الأهرام

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل جراج بالبوابة الثالثة الشارع الرئيسي بمنطقة حدائق الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية، أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل جراج بالبوابة الثالثة الشارع الرئيسي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.