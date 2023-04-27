محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الاجتماع الدورى للمجلس الإقليمى للسكان بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب مديرى ومسئولى مديريات الخدمات والإدرات المختصة والمجلس القومى للمرأة، جاء ذلك فى إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتفعيل دور الإستراتيجية القومية للسكان وربطها بجهود التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن.

وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة تحقيق التكامل والتنسيق بين كافة الجهات والقطاعات بمخاطبات ومكاتبات رسمية لإعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحكمة خلال 72 ساعة مدعمة بالصور الوثائقية لإبراز ما يتم تنفيذه من جهود كبيرة وملموسة على أرض الواقع داخل المحافظة ، والظهور بالشكل المشرف الذى يليق بأسوان ، وخاصة فى ظل المبادرات والتدخلات المستمرة لرفع المعاناة عن الكثير من الحالات الإنسانية بأفكار خارج الصندوق وبرؤية إبداعية وإبتكارية جديدة .

وكلف الجهات المختصة بإمداد مديرية الأوقاف بالمعلومات والبيانات المتعلقة بالموضوعات المجتمعية والحياتية المختلفة ، وكيفية وطرق علاجها، ليتم التركيز عليها، وتناولها فى الجزء الثانى من خطبة الجمعة أو عقب إنتهاء صلاة الجمعة ، على أن يراعى فيها الترهيب والترغيب من خلال إلقاء الضوء على السلوكيات الخاطئة كالإدمان والمخدرات وزواج القاصرات والزواج المبكر، ويتم دعمها بأمثلة واقعية لما سببته وتسببه هذه السلوكيات من أثار سليية على الأسرة والمجتمع ، بجانب إلقاء الضوء على أهمية العمل، وضرورة تغيير ثقافة الشباب للإتجاه نحو العمل الحر، وعدم الإرتكان للعمل الحكومى بما يساهم بدوره فى القضاء على البطالة، لأننا نهدف ونسعى من ذلك إلى بناء الإنسان بتكثيف الوعى نحو التفاعل الإيجابى الذى يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع .

كما أعطى محافظ أسوان توجيهاته بإعادة تشكيل المجلس الإقليمى للسكان بإشراف من نائب المحافظ، بحيث يتم فيه تمثيل كافة الجهات النشطة المشهود لها بالكفاءة والتفاعل الإيجابى فى رصد مشاكل المواطنين ومعاناتهم حتى يتسنى وضع أيدينا عليها لسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها بما يحقق آمال وطموحات البسطاء، ويتم ذلك من خلال الوقوف ميدانياً على حجم الإحتياجات والمطالب للوصول للإستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة لدينا ، وبما يحقق الصالح العام ، على أن يتوازى مع ذلك تكثيف الأنشطة السكانية والندوات التوعوية داخل القرى والنجوع خلال الفترة القادمة بالقضايا المجتمعية المختلفة، مؤكداً ضرورة أن يتم الخروج من الإجتماع بنتائج وتوصيات إيجابية ، مع المتابعة المتواصلة لآلية التنفيذ حتى يتحقق الهدف منها الذى يصب فى صالح المواطنين، على أن يتواكب مع ذلك التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والجهات المختصة لتعديل البرنامج الخاص بتسجيل المواليد بحيث يرتبط التسجيل بمحل إقامة الأسرة فى المركز أو المدينة ليساهم ذلك فى تدقيق البيانات الإحصائية بالشكل المطلوب .

وشهدت فعاليات الاجتماع عرض إنجازات وجهود الأنشطة السكانية واللجان التنسيقية لعام 2023 طبقاً لمحاور الاستراتيجية القومية للسكان الخمس المتمثلة فى محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومحور صحة الشباب والمراهقين، وأيضاً محور التعليم والمعرفة والوعى المجتمعى وتمكين المرأة، بجانب عرض إنجازات وأنشطة وحدة السكان بالمحافظة .

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