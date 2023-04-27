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الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. أزهرية جنوب سيناء تستعد لامتحانات النقل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية،الأزهرية، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء ومساعدين مراكز الأسئلة الفرعية لسنوات النقل الابتدائي والاعدادى والثانوي  لمعاهد منطقة جنوب سيناء الأزهرية  للصفيين الرابع والخامس الابتدائي والأول والثانى الاعدادى والأول والثانى الثانوى علمى وادبى  برعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف و الأستاذ الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف والشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية  والشيخ على خليل المطبعة السرية .

كما يأتي ذلك بمتابعة وإشراف وكيلى القطاع الاستاذ الدكتور أحمد الشرقاوى وفضيلة الشيخ عوض الله عبد العال وفضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية للإمتحانات وأصحاب الفضيلة مديرى عموم التعليم الإبتدائي والاعدادى والثانوى بقطاع المعاهد الأزهرية  والدكتور وليد أبو العينين مدير عام الإدارة العامة للأمن بالأزهر  الامتحانات وعقد الاجتماع برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة وبحضور مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ومدير التعليم الثانوى رئيس مركز الأسئلة الرئيسى وموجه عام العلوم الشرعية ومدير رعاية الطلاب و ممثل الامتحانات ومناديب  الشرطة والمسؤلين عن مراكز الأسئلة الفرعية .

وخلال الاجتماع وجه خضر بضرورة تنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات والإجراءات ومراعاة الضوابط و جميع الأعمال  تسير بصورة طيبة  وتنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات سائلا المولى عز وجل العون والتوفيق والسداد.

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المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء الشيخ سعيد أحمد خضر - رئيس الإدارة المركزية الأزهرية امتحانات النقل