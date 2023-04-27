ads
الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في الشرقية

جثة ارشيفيه
جثة ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت نيابة فاقوس اليوم الخميس، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه غارقًا في مياه بحر فاقوس بناحية ميت العز.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول شاب عمره 30 سنة مقيم بناحية العزاوية بمركز أبو كبير جثة هامدة إدعاء حادث غرق.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر سقوطه غارقا في مياه بحر فاقوس بناحية ميت العز بمركز فاقوس.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

التصريح بدفن جثة التصريح بدفن التصريح بدفن جثة شاب اليوم الخميس بحر فاقوس