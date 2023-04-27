التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في الشرقية

قررت نيابة فاقوس اليوم الخميس، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه إثر سقوطه غارقًا في مياه بحر فاقوس بناحية ميت العز.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول شاب عمره 30 سنة مقيم بناحية العزاوية بمركز أبو كبير جثة هامدة إدعاء حادث غرق.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته إثر سقوطه غارقا في مياه بحر فاقوس بناحية ميت العز بمركز فاقوس.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى فاقوس المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.