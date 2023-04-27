مصرع شخص وإصابة آخر سقطا من القطار خلال سيره بالعياط

لقي أحد الأشخاص مصرعه، بينما أصيب آخر إثر سقوطهما من القطار خلال سيره بقرية المقاطفية بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخصين من القطار بقرية المقاطفية بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير قطار سقط منه شخصين مما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر، جري نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.