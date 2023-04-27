ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 4 سفن، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22012 طن تشمل : 8700 طن علف و4567 طن رمل و 251 طن بصل و 2694 طن كلينكر و 5800 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33981 طن تشمل: 441 طن أرز معبأ و300 طن مولاس و 4238 طن حديد و8146 طن ابلاكاش و231 طن تفاح و7600 طن ذرة و8413 طن قمح و1459 طن زيت طعام و1465 طن بازلاء و 1293 طن خشب زان و1519 راس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 395 طن.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 866 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 509 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4161 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179795 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122574 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3725 شاحنة.

وشاركت هيئة ميناء دمياط فى فاعليات النسخة الثانية من منتدى هامبورج البحرى الذي استضافته مدينة هامبورج الألمانية، حيث مثل هيئة ميناء دمياط فى فاعليات المنتدى اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، كما رافقه خلال الزيارة العميد ياسر الصبان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بالهيئة.

وقد تضمنت الفاعليات مشاركة رئيس مجلس الإدارة فى الحلقات النقاشية الرئيسية للمنتدى ذات الصلة بكيفية الارتقاء بصناعة النقل البحرى على مستوى العالم، وتناولت عددًا من الموضوعات الهامة على رأسها الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات الكربونية.