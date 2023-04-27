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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق ورشة أخشاب دون خسائر بشرية بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة أخشاب بقرية المنصورية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة أخشاب فى بقرية المنصورية بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وجري فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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