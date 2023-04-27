خالد شعيب: فتح فرع لجامعة الأزهر بمطروح لخدمة أبناء المحافظة

أكد محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، اليوم الخميس، استعدادات المحافظة بالتنسيق مع جامعة الأزهر لفتح فرع للجامعة بمطروح، مع معاينة الأماكن المقترحة لاستضافة فرع الجامعة.

وأوضح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب، أن الأماكن المقترحة هي مبنى بكلية التربية وسط مدينة مرسى مطروح، ومبنى الإدارة التعليمية القديم بالكيلو 1 طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وغيرها من الأماكن المقترحة، وذلك للتيسير على الطلاب خريجى الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة مطروح وتخفيف عنهم وأسرهم مشقة وأعباء السفر لتلقي التعليم الجامعى خارج المحافظة.

جاء ذلك خلال عقد الجلسة الثانية والستين لمجلس جامعة مطروح، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة.

ووجه محافظ مطروح التهنئة لقيادات وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة مطروح بمناسبة الأعياد واحتفال مصر بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء.

كما تناول اللقاء استعدادات المحافظة لاستضافة الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة نحو 1500 لاعب وممثل عن 6 محافظات حدودية مع مشاركة اللاعبين من عدد من الجهات من مطروح منها طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح والتربية والتعليم والأزهر والشباب والرياضة.

كما تناول المجلس استعدادات جامعة مطروح لامتحانات النصف الثاني من العام الدراسى.

محافظ مطروح: فتح فرع لجامعة الأزهر لخدمة أبناء المحافظة

IMG-20230427-WA0016

IMG-20230427-WA0014

IMG-20230427-WA0015

IMG-20230427-WA0013

IMG-20230427-WA0012

IMG-20230427-WA0011

IMG-20230427-WA0010