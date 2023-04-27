15جنيها زيادة في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2575 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، ووسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة في 3 مايو المقبل.



وقال سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2575 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية لمستوى 2000 دولار.



وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2943 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2207 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1717 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20600 جنيه.



ولفت إمبابي، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 60 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2500 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2560 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 7 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1996 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1989 دولارًا.