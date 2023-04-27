أبرز ملفات المباحثات المصرية النمساوية بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مستشار النمسا "كارل نيهامر" بقصر الاتحادية، كما عقدت جلسة مباحثات لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك لعرض أبرز ما جاء في المباحثات المصرية النمساوية.

وترصد البوابة نيوز أبرز ملفات المباحثات المصرية النمساوية:

- من المقرر تأكيد حرص البلدين على مواصلة الارتقاء بالعلاقات وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين على جميع المستويات لا سيما فى ضوء دور مصر المحورى كركيزة للاستقرار والأمن والسلام فى الشرق الأوسط وأفريقيا والإشادة بخصوصية العلاقات التاريخية بين مصر والنمسا وتطويرها والارتقاء بها فى كافة المجالات واستمرار التنسيق والتشاور السياسى بين البلدين واستكشاف أوجه التعاون بينهما فضلاً عن تعويل مصر على النمسا فى إطار تعميق العلاقات المصرية الأوروبية.

- ومن المقرر بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وإحداث نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المصرية النمساوية خاصة بمشاركة الشركات النمساوية فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى مصر كتنمية المحور الاقتصادى لمنطقة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة فضلا عن مناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات السياحة والحوكمة الالكترونية والإصلاح الإدارى وميكنة الخدمات الحكومية

- ومن المقرر أن تتطرق المباحثات إلى مختلف تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن تناولملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتطورات الأوضاع في ليبيا والسودان.