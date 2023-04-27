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الخميس 27 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فرقاطة لورين الفرنسية تجلي 398 من رعايا خمسين دولة بالسودان

وزيرة الخارجية ووزير
وزيرة الخارجية ووزير الدفاع وأركان الحرب الفرنسيين
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أعلنت كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية وسيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة اليوم الخميس  27 أبريل 2023، في بيان مشترك، حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه بأن الفرقاطة البحرية الفرنسية لورين قد وصلت إلى جدة في 26 أبريل 2023 قادمة من بورتسودان حيث غادرت الليلة السابقة. وقد مكنت هذه العملية الجديدة من إجلاء 398 شخصًا من السودان ، من بينهم 5 فرنسيين ومواطنين من أكثر من 50 جنسية (على وجه الخصوص الأمريكيون والبريطانيون والكنديون والإثيوبيون والألمان والهولنديون والإيطاليون والسويديون).

وأوضح الوزيران أن هذه العملية نظمتها وزارة القوات المسلحة ووزارة أوروبا والشؤون الخارجية من خلال مركز الأزمات والدعم التابع لهما.

وشكرت فرنسا السلطات السعودية والجيبوتية على مساعدتها في عملية الإجلاء هذه.

جدير بالذكر أنه منذ بدء عمليات الإجلاء ، نفذت فرنسا بواسطة قواتها المسلحة إجلاء 936 شخصا ، من بينهم 214 فرنسيا وعوائلهم.

 وجدد الوزيران مناشدة فرنسا لكافة الأطراف وقف الاقتتال والعودة إلى الحوار السياسي.

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