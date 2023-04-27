سوق السفر: 27% زيادة في العارضين بمعرض دبي

تشهد النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي في دولة الامارات العربية والمنعقد خلال الفترة من 1 إلى يوم 4 مايو 2023 مشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل رسمي من أكثر من 150 دولة ومن المتوقع حضور 34,000 زائر وسيوفر سوق السفر العربي 2023 تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية"، منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلاله تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.

من جانبه قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: يسلط معرض سوق السفر العربي الضوء هذا العام على موضوع الاستدامة وذلك لأهميته البالغة في بناء مستقبل أفضل للقطاع السياحي. وهو يتزامن كذلك مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الإمارات، وأيضا استضافة دبي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "كوب 28" في نهاية شهر نوفمبر المقبل. لقد نجحت دبي بتحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال بفضل استراتيجياتها التي ترتكز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير قطاع السياحة ليصبح أكثر رعاية ووعيا بالبيئة، وهو ما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة، ومع زيادة معدلات نمو قطاع السياحة العالمي بما فيه الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فإننا نسعى لتبني مفهوم أكثر تطورا وقادر على ترسيخ التعاون على المدى الطويل وشامل لضمان استدامة النمو والممارسات في القطاع".

وقال فاسيل زيجالو، العضو المنتدب لشركة آر إكس الشرق الأوسط ومدير محفظة سوق السفر العالمي وسفر الأعمال الدولية والاجتماعات وشركة آر إكس: " بعد النجاح الذي حققه معرضي سوق السفر العالمي أفريقيا وسوق السفر العالمي لأمريكا اللاتينية في وقت سابق من هذا الربيع فمن الرائع أن نرى الآن مجتمع السفر الدولي يتفاعل مع معرض سوق السفر العربي، حيث شهدنا زيادة قوية في أعداد العارضين في جميع مناطق الحدث ومتحمسون بشدة للترحيب مرة أخرى بزملائنا الصينيين بعد غياب ثلاث سنوات عن المشاركة في المعرض عقب رفع القيود المفروضة نتيجة تفشي الجائحة في المنطقة".

وأضاف زيجالو قائلاً: "سيسلط سوق السفر العربي 2023 الضوء بشكل رئيسي على تبني مفهوم الاستدامة تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام "العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية" حيث سيتم استكشاف مجموعة واسعة من اتجاهات الأعمال والفرص المعروضة حول هذا الموضوع في المعرض."

و علقت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط قائلة: سيوفر معرض سوق السفر العربي 2023 منصة مثالية لنخبة من أبرز من المتحدثين في القطاعين العام والخاص، حيث سيقدم جميعهم رؤى متخصصة ونظرة ثاقبة في اتجاهات السفر المستدامة والسياحة المسؤولة ومجموعة من القضايا الأخرى ذات الأهمية الصناعية".

وأضافت كورتيس قائلة: "ستشهد جلستنا الافتتاحية، على سبيل المثال، حضور نخبة من صناع القرار لإجراء نقاش وزاري رفيع المستوى على المسرح العالمي لسوق السفر العربي حول كيفية معالجة السفر لأزمة المناخ التي سيديرها إيليني جيوكوس من شبكة سي إن إن الإخبارية، حيث ستشهد هذه الجلسة حضور كلاً من: معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وسعادة مكرم مصطفى عبد الكريم القيسي، وزير السياحة والآثار الأردني، والمهندس وليد نصّار، وزير السياحة في لبنان، و سكيت موهاني، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث للدول العربية، لاستكشاف الطرق المثلى التي تعمل بها صناعتنا نحو تحقيق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية".

وارتفعت مشاركة العارضين في سوق السفر العربي 2023 بنسبة 27٪ مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض، شملت كلاً من: الشرق الأوسط (أكبر بنسبة 15.1٪)، وأوروبا (أكبر بنسبة 30.9٪)، وآسيا (أكبر بنسبة 18.6٪) وأفريقيا (أكبر بنسبة 44.7٪)، كما شهد قطاعا تكنولوجيا السفر والفنادق نموًا كبيرًا على أساس سنوي، حيث حققا نمواً بنسبة 62٪ و37.5٪ على التوالي.

ويشارك العارضون وخبراء السفر الصينيون مجدداً بعد غياب 3 سنوات إلى سوق السفر العربي 2023 بعد أن رفعت البلاد قيود السفر المتعلقة بـجائحة كوفيد-19 في وقت سابق من هذا العام، إذ أصبحت الصين أكبر سوق مصدر في العالم في عام 2019، حيث أنفق 155 مليون سائح أكثر من 250 مليار دولار أمريكي في الخارج، وتتوقع شبكة سي إن إن العالمية أن السوق الخارجية للبلاد سوف ينتعش ويتعافى من جديد ليصل إلى حوالي ستة ملايين مسافر شهريًا بحلول صيف عام 2023.

وستحتل منطقة جنوب شرق آسيا والهند مكانة بارزة في حدث هذا العام أيضًا. وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي، حيث أنفق المواطنون الهنود مبلغًا قياسيًا قدره 10 مليارات دولار أمريكي على السفر إلى الخارج خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بزيادة تقارب 43٪ مقارنة بأرقام فترة ما قبل الجائحة، حيث تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد الرحلات السنوية المغادرة سيصل إلى أكثر من 27 مليونًا بحلول عام 2024، بقيمة إجمالية تزيد عن 42 مليار دولار أمريكي.

كما سيكون للمملكة العربية السعودية حضور كبير في سوق السفر العربي 2023، حيث سجلت المملكة عددًا من الوافدين الدوليين أكثر من أي دولة عربية أخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، حيث استقبلت أكثر من 18 مليون زائر خلال هذه الفترة، إذ بلغ الإنفاق السياحي في المملكة العربية السعودية 7.2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022 وفقًا لبيانات حكومية