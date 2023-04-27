مدرب الزمالك يجهز اللاعبين المصابين لموقعة السوبر أمام الأهلي

يجهز الكولومبي كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، اللاعبين المصابين لموقعة السوبر المصري أمام الأهلي والمقرر لها يوم 5 مايو المقبل بالإمارات .

ويعاني أكثر من لاعب بالفريق من إصابات متنوعة وعلى رأسهم، مصطفى شلبي، وأحمد فتوح، وعمرو السيسي، ومحمد عبد الشافي، وعبد الله جمعة، ويخضع اللاعبين في الفترة الحالية لبرامج تأهيلية وبدنية لتجهيزهم بشكل فني وبدني جيد للسوبر .

ورفض المدير الفني للزمالك منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات عقب مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت مساء أمس الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك بنتيجة 1-0 على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة، بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الزمالك للنقطة 43 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند النقطة 30 في المركز الـ11.

يذكر أن الزمالك يشارك في السوبر المصري المقبل بصفته حامل لقب درع الدوري عن النسخة الماضية، بينما يشارك الأهلي كحامل لقب كأس مصر عن النسخة الأخيرة .