تجديد حبس المتهمين بالتشاجر بسبب الخضار في منشأة ناصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس المتهمين بالتشاجر وإصابة شخص والشروع في قتله، بمنشأة ناصر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قد طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

وكشفت التحقيقات مع 3 من البائعين اعترافهم بتهمة الشروع في قتل آخرين بسبب الخلاف حول أماكن بيع الخضراوات في السوق، مما أسفر عن إصابتهم.

وكشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من أحد المستشفيات باستقباله (أحد الأشخاص مصاب بجرح شبه نافذ بالظهر، وآخر مصاب باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بقاع الجمجمة "بائعى خضراوات") أثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصابين وبين (3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح بفروة الرأس وضبط بحوزتهم (2 سلاح أبيض - عصا خشبية "شوم" .. وجميعهم بائعى خضراوات، ومقيمين بمحافظة القاهرة)، وذلك بسبب خلافات بينهم على أماكن بيع الخضراوات بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المشكو فى حقهم على المصابين بالضرب باستخدام الأسلحة المضبوطة مما نتج عنه الإصابات المُشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.